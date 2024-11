Di Gregorio o Perin: chi gioca titolare in Udinese-Juventus?

Il calendario, pieno zeppo di impegni, non concede alcun tipo di respiro alla. Tre giorni dopo il pareggio contro il Parma, la squadra ditorna in campo per sfidare l'nella giornata di sabato 2 novembre, prima di volare in Francia per sfidare il Lille nella quarta giornata della fase campionato di Champions League.Morale della favola, le rotazioni all'interno della formazione titolare torneranno d'estrema attualità. Sono diversi i ballottaggi in essere in diverse zone del campo e, tra questi, va considerato anche un potenziale dualismo per il ruolo di portiere. Chi difenderà la porta della Juventus al Bluenergy Stadium traThiago Motta ha dimostrato nel corso di questa prima parte stagione di dare spazio ad entrambi i suoi portieri visti i tanti impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. A chi verranno affidati i gradi di titolare in occasione di Udinese-Juventus? A poco meno di ventiquattro ore dal calcio d'inizio di Udinese-Juventus, il ballottaggio tra i pali vede al momento favorito Di Gregorio per una maglia da titolare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui