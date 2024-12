Juventus, chi gioca in porta contro il Venezia

Dopo due panchine consecutive con Lecce e Bologna,è tornato titolare in Champions League nella vittoria per 2-0 dei bianconeri. Continua quindi l'alternanza tra l'ex portiere del Monza eha spiegato che non cambierà in questo senso e proseguirà anche nel corso della stagione ad alternare i due portieri.Contro il Venezia, nella sfida in programma sabato all'Allianz Stadium, a difendere la porta bianconera dovrebbe esserci nuovamente Di Gregorio. E' in vantaggio sul compagno di squadra, che potrebbe invece tornare in campo poi in settimana, quando ci sarà il match di Coppa Italia con il Cagliari.