Micheleè diventato da poco il nuovo portiere della. Dopo due stagione di ottimo livello alper l'estremo difensore è arrivato il momento di voltare pagina. L'agente del giocatore,, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo in un'intervista a Tuttosport.BELLONI - "Venerdì quando Michele è entrato per la prima volta alla Continassa era felice come un bambino al parco giochi: aveva un sorriso a trentadue denti stampato in volto. Poche volte l’ho visto così raggiante: di solito tende a celare le proprie emozioni. Arrivare alla Juventus è un grande traguardo, che Di Gregorio si è conquistato dopo una lunga gavetta. Nessuno gli ha mai regalato nulla, ha scalato tutte le categorie a suon di parate. È stato un giorno indimenticabile per tutti. Anche per me: portare un giocatore alla Juve all’età di 36 anni non capita a tutti gli agenti…"