Inter Juve, le parole di Di Gregorio sul passato in nerazzurro

In occasione di Inter-Juventus, tra gli ex c'è anche l'attuale portiere bianconero. L'ex Monza, infatti, ha passato diversi anni nelle giovanili nerazzurre, prima di vivere l'esperienza. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, il portiere ha parlato anche del suo passato con l'Inter, raccontando dei possibili scenari su un ipotetico ritorno.'Non porto rancore nei confronti dell'Inter. Non dimenticherò mai come mi sono stati vicini quando ho perso mio padre a 13 anni. Sono arrivato che non avevo ancora 7 anni e l'ho lasciata a 19. Nei cinque anni di prestito mi ha permesso di rimanere in piedi.. Se però fosse successo avrei voluto farlo dalla porta principale. La comparsa non l'avrei mai fatta'.