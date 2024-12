I tifosi del Monza hanno sempre saputo riconoscere il valore dei propri beniamini, ma per Michele Di Gregorio il legame è speciale. Il portiere, protagonista di momenti indimenticabili per la squadra, è stato accolto con uno striscione emozionante: "Ciao Digre, nelle tue parate la nostra storia". Un messaggio che racchiude non solo l'affetto, ma anche la gratitudine verso un giocatore che ha scritto pagine fondamentali della storia recente del club.Il messaggio ha toccato il portiere, che ha replicato con un applauso. Salutando un pezzo del suo passato.