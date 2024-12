Di Gregorio al Manchester City? La situazione

La posizione della Juventus su Di Gregorio

L'indiscrezione proveniente dall'Inghilterra è di quelle forti, sorprendenti...ma fino ad un certo punto. Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Michele che il tecnico ha osservato da vicino nel match di Champions League tra la, vinto dai bianconeri 2-0 grazie anche ad un super intervento del portiere su Haaland quando il risultato era in parità.Prima di tutto, c'è da considerare ciò che succede trae il Manchester City. Le strade tra il portiere brasiliano e il club sembrano ormai sempre più lontane. Già in estate Ederson era stato vicino all'addio (direzione Arabia Saudita); alla fine è rimasto prolungando il contratto fino al 2026. Scelta che però tornando indietro probabilmente non farebbe visto che da un po' di tempo Guardiola sta preferendo tra i pali Stefan Ortega (solo una partita nelle ultime cinque di campionato). Per questo, è altamente probabile che Ederson lascerà il club, con il City che dovrà trovare un suo erede dopo tanti anni. E tra i candidati c'è appunto il numero uno della Juventus, Di GregorioAl momento si tratta solo di un gradimento e nulla di più.Anche perché comunque, la posizione del club bianconero è chiara. Di Gregorio è stata una scelta non scontata, anzi, con un certo tasso di rischio visto che ha preso il posto di una colonna come era Szczesny, della coppi, che hanno puntato senza dubbi sull'ex Monza, investendo tra prestito e riscatto 18 milioni di euro. Non c'è ovviamente la minima intenzione di cederlo. Poi certo, come sempre, tutto dipenderà anche da ciò che arriverà sul tavolo, soprattutto quando si parla di superpotenze come il Manchester City. Di sicuro però, l'addio di Di Gregorio non è un tema che esiste al momento alla Continassa.