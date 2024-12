ha commentato la bella vittoria dellacontro ilanche ai microfoni della UEFA: "Non mi piace parlare di singoli, ma sono molto contento, anche per Weston e Dusan. Siamo un grande gruppo e meritiamo una serata così, quindi godiamocela fino in fondo", il suo commento. "L'aggettivo migliore per descrivere questa serata è indimenticabile. A livello personale il mio è stato un percorso molto lungo e vivere le emozioni di questa serata è meraviglioso. Non è mai facile affrontare una squadra delle qualità del City, ma abbiamo aspettato il momento giusto per attaccare e poi abbiamo difeso benissimo".