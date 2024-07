Micheleè uno dei primi rinforzi dellaper la prossima stagione. Il suo agente, Carlo Belloni, ha espresso le proprie sensazioni a TvPlay dopo l'annuncio dell'affare: "È un traguardo importante e dobbiamo ancora renderci conto della dimensione della Juve. Il duro lavoro ha portato Di Gregorio in Serie A e ora in un top club. Non è un risultato da tutti, né per i giocatori né per i procuratori. Di Gregorio è prontissimo per sostituire Szczesny, essendo stato l'MVP della Serie A nel suo ruolo. Lo seguo da 12 anni e ora è entusiasta di conoscere i compagni e l'allenatore".C'ERA IL LIVERPOOL? - "C'è stata una conversazione con il Liverpool, ma avevamo dato la nostra parola alla Juve e avevamo le idee chiare dopo Monza. Non avevamo dubbi sulla scelta dopo aver parlato con Giuntoli. Siamo rimasti fedeli alla Juve perché era quello che voleva Di Gregorio e il club".