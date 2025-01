"A me non convinceva il discorso degli acquisti pronti per vincere il titolo", le parole di Paolo Di Canio a Sky Calcio Club sulla Juventus. Il riferimento è a: "Oltre a tutte le problematiche continuò a pensare che uno che arriva dalla Fiorentina che è sempre mancato nelle finali può essere un buon giocatore ma può farlo per 38 partite". Suinvece, l'ex attaccante si è espresso così: "Koopmeiners ha fatto della annate importanti ma con un calcio diverso. Non vedo luce nel breve termine. Questa squadra sicuramente migliorerà ma quanto?".