Il designatore arbitrale Gianlucaha selezionato i direttori di gara per le partite della 13ª giornata di Serie A. Dopo le polemiche sul rigore assegnato all'Inter contro il Napoli, Maurizioè stato scelto per il ruolo di Var in due sfide cruciali: Parma-Atalanta e Como-Fiorentina. Per il match Inter-Napoli, dove si è discusso a lungo del rigore, il Var era stato gestito da Di Paolo, che ora è stato "retrocesso" in Serie B. In questa categoria, Di Paolo ricoprirà il ruolo di Var per i match Cesena-Reggiana e Palermo-Sampdoria, continuando comunque a esercitare il suo ruolo in ambito nazionale.