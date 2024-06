Didier, il ct della Francia, ha affrontato le critiche dopo che la sua squadra ha chiuso seconda nel girone. Nonostante le aspettative di ottenere il primo posto, Deschamps non si è dichiarato deluso dal risultato. Ha elogiato la prestazione del portiere avversario, Skorupski, che è stato eccellente nelle sue parate, impedendo alla Francia di concretizzare le numerose occasioni create, specialmente nel primo tempo."Non sono affatto deluso. Naturalmente volevamo il primo posto, ma Skorupski è stato eccellente, ha fatto molte parate e non siamo riusciti a sfruttare al meglio le nostre occasioni. Ne abbiamo avute cinque nel primo tempo, ma non è solo questione di sfruttare le nostre occasioni, bisogna dare merito al portiere. Dobbiamo giocare veloce, con la palla a terra. Non avremmo mai vinto i duelli aerei perché loro sono più forti di noi. Puoi avere due occasioni e segnarne due. Puoi averne sette come abbiamo noi fatto oggi e non segnare. Ovviamente possiamo migliorare, ma sarei più preoccupato se non ci fossero occasioni".