L'ex attaccante del Chelsea, Chris, non ha risparmiato critiche alla Francia, una delle principali rivali dell'Inghilterra nella corsa alla vittoria dell'Europeo, un trofeo che gli inglesi non hanno mai conquistato nella loro storia. La squadra di Didier Deschamps ha raggiunto la semifinale dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai rigori, ma è stata accusata di offrire uno spettacolo calcistico deludente.Sutton ha espresso il suo giudizio con parole molto dure: "Se giocasse nel giardino di casa mia, chiuderei le tende", ha dichiarato, riferendosi alla performance della squadra francese. Ha poi aggiunto: "La Francia non meritava di passare il turno e in questa competizione si è dimostrata mediocre. È piuttosto sconcertante guardare le prestazioni di giocatori del calibro di Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Non c'è gioco in questa Francia".