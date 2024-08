Manuelha disputato 74 minuti durante la partita, offrendo una prestazione ordinata ma priva di momenti decisivi. Con 39 tocchi, Locatelli ha mantenuto un'alta precisione nei passaggi, completandone 33 su 36, con una percentuale del 92%.Il centrocampista non ha però creato occasioni pericolose, senza realizzare passaggi chiave né tentativi di cross. Ha mostrato buona precisione nei lanci lunghi, con 6 su 7 riusciti, e ha completato l'unico dribbling tentato.In fase difensiva, Locatelli ha vinto 1 dei 2 duelli a terra e entrambi i duelli aerei. Nonostante ciò, non ha effettuato intercettazioni né contrasti, e ha perso il possesso del pallone 3 volte. Ha effettuato una sola respinta e non ha commesso né subito falli.Nel complesso, Locatelli ha mantenuto un buon controllo del gioco, ma senza riuscire a incidere significativamente sulla partita.