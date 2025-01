Dentro Alberto Costa, fuori Danilo: il risparmio è netto

La Juventus è solo all’inizio del suo percorso nella sessione invernale di mercato. Dopo una fase di attesa, necessaria per definire le prime operazioni, i bianconeri hanno avviato le manovre con decisione. È ufficiale, infatti, l’acquisto di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes: il centrocampista arriva a titolo definitivo per 12,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus. Le visite mediche sono già state completate.L’investimento per Costa pesa sui conti della Juventus in misura decisamente inferiore rispetto a Danilo, il cui contratto è ormai prossimo alla scadenza. Il brasiliano sembra destinato ad accettare l’offerta del Napoli, salvo che il richiamo del ritorno in patria non si riveli più forte.