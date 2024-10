Il venerdì sera di Nations League ha incoronatoad assoluto protagonista della vittoria dellasulla Bosnia Erzegovina. L'attaccante dello, autore di una doppietta e poi a un passo dal tris, è la nuova scoperta della Nazionale di Julian Nagelsmann, che, anche in assenza dell'infortunato Niclas Fullkrug, ha scelto di puntare sulle doti realizzative del classe 1996, un vero e proprio jolly in quanto può essere impiegato facilmente anche come trequartista. Nelle ultime 8 partite, fra club e Nazionale, Undav ha segnato 8 goal e servito un assist. Numeri ai quali deve prestare attenzione anche la, che se lo ritroverà di fronte come avversario nell'imminente sfida di Champions League contro lo Stoccarda.