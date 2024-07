Quali partite di Euro 2024 salta Demiral?

Pugno duro più che confermaro da parte della UEFA nei confronti di Merih Demiral. Il difensore centrale della Turchia è stato sanzioanto dal comitato organizzativo europeo a causa del gesto fatto dall'ex difensore della Juventus dopo le due reti segnate contro l'Austria. Il centrale turco ha infatti mimato due lupi con le mani, un chiaro riferimento ai Lupi Grigi, un movimento estremista e nazionalista di destra della Turchia.all'attuale difensore dell'Al-Ahli. Di seguito la nota ufficiale della UEFA:"L'Organo di Appello ha deciso: di sospendere il giocatore della Federcalcio turca Merih Demiral, per un totale di due (2) partite di competizioni per squadre nazionali della UEFA alle quali avrebbe altrimenti diritto, per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa, per aver utilizzato manifestazioni sportive per manifestazioni di carattere extra-sportivo e per aver gettato discredito sullo sport del calcio".Merih Demiral salterà la sfida tra Olanda e Turchia valevole per i quarti di finale e, in caso di passaggio del turno, salterà anche la semifinale del torneo.