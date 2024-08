Tobias, figlio del leggendario ex capitano della Juventus Alessandro, è tornato a giocare in Italia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 17enne è stato aggregato all'Under 18 dell'Empoli. In precedenza, Tobias aveva sviluppato le sue capacità nella Juve Academy di Los Angeles, per poi proseguire la sua crescita calcistica in Spagna, giocando prima nel Getafe e poi nell'Alcorcón. Questo nuovo capitolo in Italia segna un importante passo nella carriera del giovane Del Piero, che ora cercherà di mettersi in mostra nel campionato italiano.