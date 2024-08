Lorenzo, nipote della leggenda della Juventus Alessandro, potrebbe presto fare il suo debutto in Serie B. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il giovane attaccante, di soli 17 anni, è vicino a un trasferimento alla Juve Stabia. Se l'accordo si concretizzasse, sarebbe un passo importante nella carriera del giovane talento, permettendogli di crescere e maturare in un ambiente competitivo come quello della Serie B.Il legame con lo zio Alessandro, un'icona del calcio italiano e della Juventus, aggiunge sicuramente un elemento di interesse e aspettativa attorno al giovane Del Piero. Tuttavia, Lorenzo è determinato a costruire il proprio percorso e a distinguersi per le sue qualità personali.