Nel suo esordio incon il, il diciannovenne Deanha impressionato con una prestazione eccezionale, vincendo nove duelli aerei contro il Nottingham Forest. Questo è il numero più alto di duelli aerei vinti da un giocatore nella prima giornata di campionato di quest'anno e il record più alto per un adolescente in una partita di Premier League negli ultimi dieci anni. Secondo i dati di Opta, Huijsen si è dimostrato un autentico torre difensiva, segnando un debutto indimenticabile e mostrando il suo enorme potenziale per il futuro.