Deannon dimentica chi lo ha aiutato a diventare quello che è ora. Il giovane difensore di proprietà della, molto chiacchierato in questa estate che potrebbe vederlo migrare verso altri lidi, ha infatti partecipato con la sua famiglia e Claudioal matrimonio di Matteo, attuale ds del Granada che aveva ha portato in bianconero credendo molto nelle sue qualità. Il dirigente si è sposato con Milena Corbelli, a sua volta impegnata professionalmente nell'ambito del marketing e del management sportivo. Huijsen, dopo il periodo in prestito alla Roma, dovrà presto definire il suo futuro: le pretendenti, soprattutto dall'estero, non gli mancano.