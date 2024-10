Stefanparla così a DAZN poco prima di Inter-Juve."Sono qui con tantissima voglia, davanti ai nostri tifosi, c'è tanta voglia di fare un'ottima prestazione e di fare un'ottima partita. La difesa della Juve? Penso che sia chiaro come la Juve questa stagione stia facendo un'ottima fase difensiva. Ha tanti giocatori di qualità, lavorano come squadra e si vede dai gol subiti. Sappiamo le nostre forze, cercheremo di fargli male. Come si marca Vlahovic? E' tra gli attaccanti migliori, ha ottimi movimenti e in area soprattutto basta mezza occasione… Fa lavoro di sponda, ha forza, bisogna lavorare bene come squadra per difendere".