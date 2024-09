De Sciglio, addio alla Juve: le sue parole

Mattia De Sciglio nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore dell'Empoli ha parlato anche dell'ultimo periodo alla Juventus: "Non è stato un periodo facile, anzi ammetto che è stato difficile al di là di ricevere la notizia di essere fuori dal progetto.""Non sapere quale sarebbe stata la destinazione, con una famiglia e una figlia piccola, e non sapere certe risposte mi dispiaceva. Ho una certa responsabilità, la cosa più importante è che stiano bene loro. Questo periodo è stato difficile da gestire ma per fortuna ho l'esperienza per essere in grado di saperla gestire al meglio. Io pensavo di andare al campo e allenarmi per me stesso".