Dove può andare De Sciglio

Perstanno per aprirsi le porte della Serie B. Come scrive Tuttosport, per il terzino classe 1992 si profila la risoluzione anticipata del prestito con l', dove è approdato in estate dallasenza però trovare spazio: 6 le sue presenze finora tra Serie A (5) e Coppa Italia (1), di cui solo due da titolare, per un totale di appena 261 minuti in campo. Un po' poco per uno come lui, che a 32 anni sperava di poter sfruttare in Toscana un'occasione per rilanciarsi dopo i tanti problemi fisici che lo hanno limitato in bianconero.La prossima avventura di De Sciglio, salvo clamorose novità, sarà al, che ha già ottenuto il placet della Juventus: il club rosanero, che anche quest'anno sta faticando non poco nella propria missione di ritornare nel massimo campionato, conta di definire l'operazione non appena prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, il 2 gennaio. Assicurandosi così un giocatore di esperienza, ancora desideroso di mettersi in mostra e ritrovare un po' di spazio per dire la sua nel finale di carriera.





