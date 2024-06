Ilha mostrato un forte interesse per Riccardo, avviando contatti sia con il Bologna che con l'entourage del difensore, come riporta Dazn. La Juventus, che da tempo segue il giocatore, è attualmente in vantaggio nella corsa per assicurarsi il suo talento. Tuttavia, l'ingresso degli Spurs potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club inglese potrebbe infatti presentare un'offerta sostanziosa, mettendo pressione sulla Juventus e aprendo la strada a un possibile trasferimento. La situazione rimane incerta, ma sicuramente il futuro di Calafiori sarà argomento delle voci di mercato nei prossimi giorni..