Le parole di Davis dopo Udinese-Juventus

ha parlato ai canali ufficiali dell'dopo la sconfitta patita in casa contro la Juventus. All'attaccante inglese, nel corso del secondo tempo, è stato annullato il goal che avrebbe potuto riaprire la partita a causa di un fallo ai danni di Gatti. Lo stesso attaccante dei friulani ha ammesso nel post gara di aver commesso un'irregolarità sul numero 4 bianconero."Sul gol annullato ho spinto leggermente Gatti contro il portiere, era fallo. È successo perché avevo fame di segnare, ma non ci sono riuscito in modo regolare".