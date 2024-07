David Puczka alla Juventus Next Gen: il comunicato

Nuovo acquisto per ladi Paolo: si tratta di David, difensore austriaco classe 2005. Di seguito il comunicato ufficiale.Il classe 2005 è cresciuto nelle giovanili dell’Admira Wacker, squadra austriaca di Mödling – cittadina che dista pochi chilometri da Vienna – con cui, partendo dall’Under 16, è riuscito a conquistarsi un posto in prima squadra.Puczka lo scorso anno ha disputato 26 partite nella seconda lega austriaca, raccogliendo nei 775 minuti trascorsi in campo anche due goal e due assist – in una stagione conclusa a metà classifica in campionato.Mancino che gioca prevalentemente come, il giovane talento austriaco ha raccolto nei mesi scorsi anche cinque presenze con la nazionale Under 19.Benvenuto alla Juventus, David!