Non c'è solo lasulle tracce di, uno degli attaccanti messi nel mirino dallaper il prossimo futuro. Stando a quanto riportato da Tuttosport, sul centravanti canadese in scadenza con il Lille a giugno 2025 è piombato anche l', intenzionato ad anticipare i bianconeri ingaggiandolo a parametro zero e facendogli spazio in rosa con le cessioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. La Juve, comunque, non potrebbe acquistarlo a gennaio avendo già esaurito gli slot per gli extra comunitari, pertanto per un eventuale assalto bisognerà aspettare l'estate.