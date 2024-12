I numeri di Danilo contro il Manchester City

5 palloni recuperati (1° Juve a pari con Gatti)

9,96 km percorsi

6 duelli vinti (2° Juve, 3º partita

59 tocchi (1° Juve)

1 tiro in porta

Tra gli uomini copertina della pesantissima vittoria dellainc'è sicuramente stato. Il difensore brasiliano, causa infortunio di Andrea Cambiaso, è stato schierato da Thiago Motta in qualità di terzino sinistro e il classe 1991 ha risposto alla grandissima sfoderando una prestazione di alto livello proprio nella notte in cui l'ex Real era chiamato a fronteggiare il suo passato.Rimasto in campo per tutti i novanta minuti, il numero 6 nonché capitano della Juve ha inscenato una prova senza sbavature e senza macchie, restando sul pezzo per tutti i novanta minuti e contenendo le folate offensive di marca Citizens.





