Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella serata di mercoledì 15 gennaio,è stato avvistato mentre si dirigeva verso il J|Hotel, nei pressi della Continassa. Il difensore brasiliano, che sta trattando la risoluzione del contratto con la Juventus, ha avuto modo di incrociare alcuni i tifosi, i quali hanno espresso tutto il loro dispiacere per l'imminente addio di quello che ormai si può considerare come l'ex capitano della Vecchia Signora.Il brasiliano, rivolgendosi ad uno di questi sostenitori, ha replicato con un: "Dispiace anche a me". Una replica significativa che certifica la rottura ormai insanabile di un rapporto destinato a concludersi dopo poco più di cinque stagioni e mezzo, nel corso delle quali il classe 1991 ha vestito la maglia bianconera vincendo 2 Scudetti, una Supercoppa italiana e 2 Coppa Italia.