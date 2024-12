Napoli-Danilo: trattativa tra presente e futuro



Vacanza prima del futuro

Sotto le Alpi il clima è gelido, e non solo per il meteo. La rottura trae lasembra ormai irreparabile. Oggi la squadra bianconera volerà a Riad per la Supercoppa Italiana, ma tra i convocati non ci sarà il capitano. Il difensore brasiliano è stato ufficialmente messo sul mercato, con il club che gli ha chiesto di cercare una nuova destinazione immediata. Tuttavia, la situazione è complicata: lavuole un indennizzo per il suo trasferimento, mentre, in scadenza di contratto a giugno, non aveva previsto di anticipare l’addio.Questa incertezza potrebbe rivelarsi un'opportunità per il, fortemente interessato al brasiliano. Con l’infortunio di Alessandro Buongiorno, il club partenopeo cerca un centrale esperto e affidabile per rinforzare la retroguardia e permettere ad Antonio Conte di alzare ulteriormente il livello della squadra.rappresenta il profilo ideale e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è pronto a chiudere l’operazione, a patto che si sblocchi l’impasse con laIlspinge per averegià a gennaio, ma è pronto a blindarlo anche per l’estate in caso di mancato accordo immediato. L’urgenza è evidente: dopo l’infortunio di Buongiorno, servono rinforzi già alla ripresa del campionato. Il club azzurro ha messo sul piatto un contratto di 18 mesi con opzione per un ulteriore anno, o un biennale valido dalla prossima stagione.Se l’operazione non dovesse sbloccarsi a breve, il Napoli potrebbe virare su alternative comeo Ardian, quest’ultimo in scadenza con l’Empoli. Tuttavia, Conte considera Danilo una priorità assoluta e sta spingendo per avere il brasiliano il prima possibile. Dal canto suo, Danilo è molto attratto dalla proposta azzurra, vedendola come una nuova sfida entusiasmante.Danilo, intanto, si è concesso una breve pausa lontano dall’Italia. Tornerà il 2 gennaio, data in cui potrebbe emergere maggiore chiarezza sulla sua situazione.continuano a trattare, ma la sensazione è che l’operazione sia una questione di tempo. Con un contratto pronto e una strategia ben definita, ilsi avvia a chiudere un altro tassello importante nella rifondazione che, già in questa stagione, ha riportato il club tra le prime posizioni.