Le novità su Danilo: nuovi contatti tra Juventus e Napoli

Dopo le parole diche ha salutatosono arrivate anche quelle di CristianoOrmai la separazione tra la Juventus e il difensore brasiliano è cosa fatta, si tratta solo di capire i tempi e le modalità. Come sappiamo, Danilo è l'obiettivo numero uno del Napoli in difesa.Il direttore sportivo deha parlato apertamente del giocatore, definendo la sua situazione alla Juve "complicata". Il club bianconero infatti non vorrebbe lasciar partire Danilo a zero ma chiede un indennizzo per la cessione con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Secondo quanto riferito dal Mattino, da lunedì sono previsti nuovi contatti tra i due club per cercare di arrivare all'accordo definitivo.