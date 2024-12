Danilo al Napoli: pressing di Conte

Scelta fatta ormai,: il tecnico delstima il giocatore da tempo, sia tecnicamente che come uomo e lo ritiene il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. Un pressing che è aumentato da quando Alessandro Buongiorno si è fatto male e starà fuori per diverse settimane. Nell'eventuale trattativa tra Juventus e Napoli c'è però un ostacolo che riguarda l'aspetto economico.La Juventus, scrive il Corriere dello Sport, fa resistenza e, per di più a una diretta concorrente come il Napoli. Danilo ha il contratto in scadenza a giugno, gioca pochissimo con Thiago Motta, ma di cederlo a zero il dt Cristianonon ne ha alcuna voglia ed è per questo chee non consentire al Napoli di risolvere la questione difensore già ad inizio mercato. A meno che, si legge, non s’intavoli un discorso diverso che riguardi anche Giacomo. Piace alla Juventus, Jack, ma anche alla Roma. E non è escluso che presto spuntino nuove pretendenti.