Cosa manca per l'addio di Danilo?

è un giocatore estremamente importante che sta vivendo una situazione complicata" ha detto ieri il direttore sportivo del Napoli Giovanniai microfoni di Dazn. Il capitano brasiliano della Juventus non è nemmeno stato convocato per la Supercoppa a Riad e il suo addio alla Vecchia Signora è sempre più vicino, manca sempre meno, sì ma cosa manca?La Juventus ha gia comunicato a Danilo ed al suo entourage che non fa più parte dei piani societari. Il giocatore ha dimostrato gradimento al trasferimento al Napoli. Restano da limare alcuni dettagli. Infatti la Juventus vorrebbe un indennizzo economico per far partire Danilo, il Napoli ed il suo presidente Aurelioinvece puntano alla rescissione per ingaggiarlo a parametro zero. Danilo intanto spinge per liberarsi in fretta e trovare una nuova sistemazione, anche dall'Arabia qualche club ha manifestato interesse ma la volontà del brasiliano che ha contratto in scadenza con la Juventus a giugno, sembra quella di andare a Napoli. Sono previsti nuovi contatti tra i club nei prossimi giorni in attesa dell'eventuale fumata bianca.

