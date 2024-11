Bremer e Cabal ko: Danilo torna al centro del progetto

Il grave infortunio occorso a, in attesa che gli esami strumentali del J|Medical certifichino il preoccupante scenario emerso dalla Colombia, si somma inevitabilmente allo stop di, la cui stagione si è chiusa lo scorso 2 ottobre a Lipsia dove il brasiliano, dopo uno scontro di gioco, ha rimediato la lesione del legamento crociato.Due tegole davvero pesanti per una Juventus che si scopre estremamente corta in termini soluzioni all'interno del pacchetto difensivo. Tuttavia, al netto delle due pessime notizie destinate a segnare in negativo la stagione della squadra di Thiago Motta, chi potrebbe sfruttare questo scenario per rilanciare le proprie quotazioni è sicuramente Danilo.Fino a questo mometnto, Danilo ha trovato pochissimo spazio, finendo spesso e volentieri in fondo alle gerarchie di Thiago Motta. La solidità della coppia centrale composta da Pierre Kalulu e Federico Gatti, oltre all'affermazione di Nicolò Savona sulla corsia di destra, hanno ridotto sensibilmente il minutaggio a disposizione del numero 6 che, però, quando è stato chiamato in causa ha offerto risposte poco confortanti. Ogni riferimento ai rigori procurati contro Stoccarda e Inter, oltre alla deludente prova contro il Parma è evidentemente voluto.All'orizzonte, però, potrebbe aprirsi una nuova possibilità. Proprio così perché con l'uscita di scena di Cabal, oltre a quella di Bremer, la coperta diventa ancora più corta e in attesa del mercato di gennaio, anche Danilo sarà chiamato a dare risposte. E anche piuttosto concrete. Da qui a fine anno, ma soprattutto fino alla fine di una stagione che potrebbe l'ultima in maglia bianconera, il classe 1991 tornerà inevitabilmente al centro del progetto, perché mai come ora c'è bisogno di tutti. Per Danilo, che sin qui ha ampiamente deluso, può essere l'occasione giusta per redimersi e per tornare a recitare il ruolo di pilastro ammirato nelle passate stagioni. Ritrovare il vero Danilo, adesso, diventa una necessità. Per il bene di tutti.





