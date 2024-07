In attesa di tornare a Torino e rituffarsi nel mondo, ancora con la fascia da capitano al braccio,trascorre le vacanze in, nella sua residenza di Bicas. Lì il terzino ha fondato un’associazione - la- che supporta i bambini con famiglie poco agiate alle spalle. Ieri il giocatore bianconero è andato a trovarli, come fa in tutte le occasioni in cui riesce a tornare a casa, e ha poi condiviso le sue sensazioni sui social, insieme a qualche fotografia: "Ieri è stato il giorno della condivisione di tempo ed esperienze con i ragazzi di Futuro Re2ondo. Mi rende sempre orgoglioso essere qui e ricordare di vedere la vita con lo sguardo di un bambino, pieno di sogni e ambizioni, sempre con il sorriso! Andiamo avanti!".