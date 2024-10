Infortunio Bremer, come cambia il futuro di Danilo

L'infortunio dipuò cambiare in parte il ruolo di, che potrebbe avere più spazio adesso. Ma non solo, l'altro meccanismo che si innesca e che riguarda proprio Danilo è che a questo punto difficilmente, come riferisce il Corriere dello Sport, il brasiliano potrà avere il via libera per andare via a gennaio.Situazione già paventata, perché "l'intenzione è sempre quella di essere un titolare al netto delle trentatré primavere compiute a giugno. Probabilmente anche un ruolo da primissima alternativa potrebbe andare bene, ma la realtà è che finora è stato solo un comprimario: l'unico compagno di reparto che ha giocato meno è Rouhi, 87 minuti, che era al debutto assoluto in una prima squadra di Serie A".