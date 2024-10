Maè ancora il capitano della? La risposta è sì, anche se le gerarchie in campo hanno visto passare la fascia soprattutto sul braccio di Federico Gatti, anche perché il terzino non è praticamente mai sceso in campo in questo inizio di stagione. Lo scrive La Stampa, sottolineando come l'ex Manchester City stia attraversando uno dei momenti più difficili della sua carriera tra club e Nazionale, dove è finito nel mirino di tifosi e addetti ai lavori per l'errore che ha complicato l'ultimo match della Selecao al punto che in molti hanno chiesto un suo passo indietro o almeno l'uscita dai titolarissimi. "Ora tocca a lui - scrive il quotidiano - reagire da campione per rirpendersi il suo spazio, prima col Brasile e poi nella Juve".