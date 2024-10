Quando scade il contratto di Danilo?

Quella attualmente in corso è la stagione numero sei dicon la maglia della. Il difensore brasiliano, approdato a Torino nell'estate del 2019 dal Manchester City attraverso un'operazione che perfezionata dallo scambio con Joao Cancelo, è diventato in brevissimo tempo un punto fermo della formazione bianconera. E' stato così con Maurizio Sarri, così come lo è stato, soprattutto, con Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri. Lo stesso non si può dire dall'arrivo di Thiago Motta. Il classe 1991, infatti, ha trovato pochissimo spazio giocando solamente 148 minuti in questo scorcio di stagione.Il contratto di Danilo con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno 2025. Tuttavia all'interno del suo contratto esiste una clausola di rinnovo automatico (fino al 2026) che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni.