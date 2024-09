, difensore della, è uno dei calciatori protagonisti del docu-film “Seydou – Il sogno non ha colore”, pellicola diretta da Simone Aleandri, prodotta da Wonder Project con Rai Cinema e realizzata con la partecipazione di Lega Serie A, nell’ambito della campagna Keep Racism Out.Il film-documentario - che racconta le speranze di gloria del giovane Seydou Sarr, attore che prima di diventare celebre grazie al ruolo in “Io Capitano” di Matteo Garrone sognava di fuggire dall'Africa e di sfondare nel grande calcio - è stato presentato martedì 2 settembre a Venezia, alla 21.ma edizione delle Giornate degli Autori, nella sezione Confronti, in uno degli eventi collaterali al Festival del Cinema in corso di svolgimento in Laguna. Sarà poi messo in onda questa sera, su Rai 3, mercoledì 4 settembre alle 23.20 e successivamente sarà disponibile in streaming su Rai Play.Di seguito alcune dichiarazioni di Danilo estrapolate dal film inerenti alla tematica centrale, ovvero quella del razzismo:"Il razzismo è un problema di educazione che riguarda tutti, perché tutti facciamo parte della stessa comunità - spiega Danilo - Se vogliamo risolverlo dobbiamo cominciare a parlarne con i bambini. Andare nelle scuole, nelle scuole calcio, ovunque loro siano e insegnarli che chi è davanti a me è uguale a me. Ha i sentimenti, le emozioni e le paure che ho anche io. Se riuscissimo a dimostrare che ragionare in un altro modo è possibile, sono sicuro che tra qualche anno avremo una società molto più empatica e rispettosa. E dobbiamo riuscire a farlo perché questa è una lotta collettiva che si può vincere. Tutti quanti ogni giorno dimostriamo di avere coraggio nel prendere le scelte che riguardano la nostra vita. E' giunto il momento di avere il coraggio di dire 'basta al razzismo!"





