Il capitano della Juventusha parlato ai microfoni di Prime Video, le sue parole:“Anche in estate mi mettevano in tante squadre. Non ho mai detto nulla, non ho mai chiesto di andarmene, sono qua a disposizione il mio legame va oltre quanto gioco. Certo che le ultime prestazioni sono state altalenanti e non al mio livello ma mi metto sempre a disposizione. Voglio stare qua fino alla fine del mio contratto, non ho mai visto un capitano che ha lasciato la sua squadra a metà stagione e io non sarò quello”.