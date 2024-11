Il contratto di Daniel Maldini col Monza

Tra i profili più interessanti attualmente presenti sulla scena nazionale, un posto in primo piano lo occupa sicuramente Daniel Maldini, attaccante di proprietà del Monza e che tanto bene sta facendo in questa prima parte di Serie A 2024/25. Sono diversi i club italiani accostati al classe 2001, il quale - come riferito da Sky - vede inserite due clausole rescissorie all'interno del proprio contratto.Nel contratto di Daniel Maldini col Monza, che scadrà il 30 giugno 2026 - ci sono una clausola da 12 milioni di euro che può essere esercitata da squadre italiane e un’altra da 15 milioni di euro valida per l’estero. Inoltre, il Milan si è riservato il 50% sull’eventuale futura rivendita.