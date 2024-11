Intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport dopo la bella vittoria sul campo del Napoli,ha parlato dell'ipotesi di un trasferimento in nerazzurro di accostato anche alla Juventus : "Non so se possa essere un rinforzo per l'", il commento del tecnico. "Sta facendo molto bene e un club come il nostro deve sempre restare attiva su questi profili, che sono alla portata e che possono crescere con noi. La cosa più importante è il bilancio e giocatori come lui sono perfetti per noi".E sull'ottimo momento della sua squadra: "Non saprei dire se questa Atalanta è più forte delle precedenti. Quello che posso affermare è che la vittoria dell'Europa League ci ha cambiati e ha portato all'Atalanta uno status maggiore, è indubbio. Tanti pensano che le coppe tolgano qualcosa mentre io ho sempre pensato che siano importanti. Magari portano qualche infortunio ma riuscire a competere contro certe squadre ti arricchisce sotto tutti gli aspetti, fisico e tattico”.