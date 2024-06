La corsa per assicurarsi il giovane talento Joshuavede protagonisti due giganti del calcio europeo, Milan e Manchester United, con un intermediario di rilievo, Kia Joorabchian, che svolge un ruolo cruciale nella trattativa. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport UK, Dharmesh Sheth, il Manchester United sarebbe disposto a pagare la clausola di risoluzione di 40 milioni di euro presente nel contratto dell'attaccante attualmente in forza al Bologna.Se il club inglese dovesse procedere con questa mossa, la decisione finale spetterebbe a Zirkzee, che avrebbe la facoltà di scegliere se avviare negoziazioni con lo United. Tuttavia, l'interesse nei confronti del giovane attaccante non si limita a questi due club. Dharmesh Sheth sottolinea infatti che anche altri top club europei hanno manifestato un forte interesse per il giocatore.Il futuro di Zirkzee è quindi in bilico, con diverse opzioni di alto livello sul tavolo. Resta da vedere quale direzione prenderà la sua carriera, ma una cosa è certa: il suo talento ha catturato l'attenzione di alcuni dei più grandi club del continente.