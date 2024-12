Liam, attaccante inglese classe 2003, è nel mirino dellaper rafforzare l'attacco. Secondo media inglesi, Giuntoli nutre particolare interesse per il giovane talento, osservato più volte dagli scout bianconeri. Delap potrebbe diventare un'opzione concreta per giugno, soprattutto in caso di mancato rinnovo di Vlahovic, il cui contratto scade nel 2026. Tuttavia, la Juventus dovrà fare i conti con il Manchester City, che mantiene il diritto di riacquisto sul giocatore, cresciuto nelle sue giovanili. Una possibile operazione che conferma l’attenzione bianconera verso giovani prospetti di valore internazionale.