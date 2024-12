Laè tra i club interessati a Charalampos, giovane attaccante greco classe 2007 dell'Olympiakos. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il numero di squadre sulle tracce del 17enne è in crescita: oltre a Manchester United e Bayern Monaco, si sarebbero aggiunte anche Borussia Dortmund e Fiorentina. Considerato un talento promettente, Kostoulas ha già attirato l’attenzione di molti top club europei, e per assicurarsi il suo cartellino serviranno velocità e tempismo. La concorrenza si preannuncia serrata, ma l’attaccante potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro di qualsiasi squadra intenzionata a puntare su di lui.