Dall'Inghilterra: Juventus, rispunta Hojlund

Latorna forte su Rasmus, secondo quanto riportato da Talksport. L’attaccante danese, già seguito dai bianconeri prima del suo trasferimento in Premier League, non avrebbe pienamente convinto il tecnico Amorim. Di conseguenza, il Manchester United sarebbe disposto a cederlo in prestito nella prossima finestra di mercato. Tuttavia, la Juve non è l’unica squadra interessata: anche il Napoli segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il club torinese punta a rinforzare il reparto offensivo e potrebbe affondare il colpo per Hojlund, approfittando della possibile apertura dello United alla cessione temporanea.