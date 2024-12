Îl centrocampista della Juventus Nicolòsembra possa essere in uscita nel corso della sessione invernale di calciomercato, complice certamente lo scarso impiego. Stando a quanto riferisce dall'Inghilterra Caughtoffside il centrocampista classe 2001 della Vecchia Signora sarebbe nel mirino di quattro club di Premier League, nello specifico di Fulham, West Ham, Crystal Palace e Tottenham, tuttavia nessuna sembra ancora aver presentato un'offerta ufficiale. Quindi ci saranno da attendere le prossime settimane per capire gli eventuali sviluppi della trattativa e dio un trasferimento in Premier di Fagioli.