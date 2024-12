Il ritorno in campo di Paulsi avvicina. A breve l'ex centrocampista della Juventus sconterà definitivamente la sua squalifica per doping rimediata ai tempi della Vecchia Signora e potrà ritornare in campo. Dopo la separazione con la Juventus il centrocampista è alla ricerca di una squadra. Stando a quanto riferisce dall'Inghilterra The Independent il Manchester City di Pep Guardiola starebbe pensando all'ex numero 10 della Juventus per risollevare i Citizens dalla crisi. Al momento solo un pensiero ma potrebbe muoversi qualcosa nelle prossime settimane.