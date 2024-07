Jean-Clair Todibo è in procinto di trasferirsi alla Juventus con un prestito annuale che include un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro per la prossima estate. La Juventus vede Todibo come il sostituto ideale di Gleison, difensore brasiliano molto richiesto sul mercato, in particolare dal. Bremer è visto dai Reds come il candidato principale per rinforzare la difesa, data la possibile partenza di Joel Matip. La Juventus è disposta a lasciar partire Bremer per una cifra di 50 milioni di euro, somma che il Liverpool sembra disposto a pagare. Lo scrive il media inglese Team Talk.