L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra: stando a quanto riportato dal Daily Mail, ilavrebbe messo nel mirino, che andrebbe a sostituire il brasiliano Ederson (in uscita già a gennaio o al più tardi in estate). Il portiere dellaè stato osservato da vicino - e apprezzato - nel recente match di Champions League all'Allianz Stadium, quando è stato protagonista di un'ottima prestazione con, tra l'altro, una parata di fondamentale importanza su Erling Haaland con la mano di richiamo. Difficile, comunque, che il club bianconeri accetti di privarsi di Michele Di Gregorio, che ha ingaggiato in estate con l'obiettivo di blindare la porta a lungo, con un estremo difensore italiano e di prospettiva, dopo l'addio di Wojciech Szczesny.